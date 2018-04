Thiago se despede com mais um show

Estocolmo - Novo show de Thiago Pereira no último dia da etapa de Estocolmo da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros), desta vez nos 200 metros medley. Ontem, Thiago venceu a prova em 1min55s08, com mais de 2 segundos de vantagem para o 2º colocado, o neozelandês Dean Kent (1min57s57), e melhorou seu recorde sul-americano, 1min55s78, conquistado no Mundial de Indianápolis, em outubro de 2004, quando também foi campeão. Fabíola Molina venceu sua prova, os 100 metros costas, e pulverizou seu recorde sul-americano, com o tempo de 58s98. A marca anterior era de 1min00s17, de dezembro de 2005. Thiago encerrou participação em Estocolmo com 100% de aproveitamento. Na terça-feira, na estréia na etapa da Suécia, foi ouro nos 400 m e nos 100 m medley, melhorando seu recorde sul-americano nas duas provas. Ontem, ao contrário do primeiro dia, quando chegou a se surpreender com seus resultados - a etapa de Estocolmo da Copa do Mundo é sua primeira competição internacional depois do Pan do Rio, em julho - Thiago entrou confiante na piscina. "Já conhecia os adversários e sabia que podia lutar pelo primeiro lugar", comentou. "Não poderia ter tido uma volta melhor às competições." O técnico Fernando Vanzella também está otimista. "Chegamos a Estocolmo sem ter parâmetros, porque o Thiago não disputava um torneio internacional desde o Pan", disse. "Agora, sabemos que ele está bem e a tendência é evoluir com a seqüência de competições." Diogo Yabe, o outro brasileiro nos 200 m medley, terminou em quinto lugar, com 2min00s58, depois de ter marcado o segundo tempo nas eliminatórias. Henrique Barbosa chegou à final dos 100 m peito - terminou em oitavo lugar, com o tempo de 1min00s72. Já disputadas cinco das sete etapas do circuito da Copa do Mundo em Piscina Curta, o Brasil soma 14 medalhas: cinco ouros, quatro pratas e cinco bronzes. A próxima etapa será realizada em Berlim, neste fim de semana. O campeonato termina no Brasil, com a Super Final, entre os dias 23 e 25, nas piscinas do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte.