Thiago Silva na seleção da Uefa A Uefa divulgou ontem sua seleção dos melhores jogadores do futebol europeu em 2012, escalada por meio de uma eleição feita pela internet. O zagueiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, foi o único brasileiro incluído no time ideal da entidade europeia. A seleção do ano conta com quatro jogadores do Barcelona (Piqué, Xavi, Iniesta e Messi) e outros quatro do Real Madrid (Casillas, Sergio Ramos, Özil e Cristiano Ronaldo). Completam a equipe da Uefa o alemão Philipp Lahm, do Bayern de Munique, e o italiano Andrea Pirlo, da Juventus.