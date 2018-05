Thiem vence Tomic e fatura título do Torneio de Acapulco no tênis Aos 22 anos, o austríaco Dominic Thiem é um dos candidatos a ser um dos grandes do tênis daqui a muito pouco tempo. Na noite de sábado, madrugada de domingo pelo horário brasileiro, ele faturou seu maior título na carreira ao vencer o australiano Bernard Tomic na final do Torneio de Acapulco, no México, por 2 sets a 1, parciais de 7/6(8/6), 4/6 e 6/3.