Thorpe bate recorde nos 800m livres O nadador australiano Ian Thorpe bateu o seu próprio recorde nos 800 metros livres, hoje, no Mundial de Natação, que está sendo realizado no Japão. Thorpe, um dos maiores ídolos esportivos da Austrália, completou a prova em 7?39?16. O seu recorde anterior era de 7?41?59, que ele marcou em Hobar, na Austrália), em março deste ano. Outro nadador que bateu seu próprio recorde foi o norte-americano Michael Phelps, que ficou com a medalha de outro nos 200 metros de nado borboleta. Ele marcou 1?54?58, batendo seu desempenho anterior, de 1?54?92.