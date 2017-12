Thorpe chama Michael Phelps de idiota O nadador australiano Ian Thorpe chamou o seu rival, o americano Michael Phelps, de "idiota" depois que o ganhador de seis medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas foi detido por dirigir bêbado, segundo informou nesta sexta-feira, um jornal australiano. Caso seja considerado culpado por dirigir bêbado, Phelps pode ser condenado a um ano de prisão, a uma multa de 1.000 dólares americanos, e a perda de 12 pontos em sua licença de dirigir. Thorpe, o australiano mais bem-sucedido nos Jogos de Atenas, condenou Phelps por suas ações. "Não conheço todos os detalhes do acontecido, mas acho que qualquer um que dirija sob a influência do álcool é um idiota e sua ação, muito estúpida", declarou Thorpe. "Tenho certeza que Michael está arrependido de seu comportamento", acrescentou Thorpe. "Acho que os jovens da Austrália são contra dirigir sob a influência do álcool, e a atitude de Phelps é decepcionante, já que só tem 19 anos", falou Thorpe.