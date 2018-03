Thorpe confirma que vai disputar os 400 m O nadador australiano Ian Thorpe confirmou nesta terça-feira que vai disputar a prova dos 400 metros livre nos Jogos Olímpicos de Atenas. Recordista mundial da marca, ele aceitou o convite oficial da Federação de Natação da Austrália depois que seu compatriota Craig Stevens preferiu concentrar-se nos 1.500 metros, sua especialidade. ?Estou muito feliz de ter a oportunidade de nadar esta prova nos Jogos e agradecido a Craig por cedê-la?, disse o campeão, que cometeu a maior gafe de sua carreira ao queimar a largada na seletiva pré-olímpica, no mês passado. Depois de sofrer uma intensa pressão da imprensa e de outros setores esportivos de seu país, Stevens anunciou na segunda-feira à noite, em um programa de tevê, a sua decisão de abrir caminho para Thorpe. Pela exclusividade da notícia ganhou US$ 45 mil do Canal 7. Thorpe tentou deixar claro que não aceitaria competir a prova, caso Stevens fizesse questão de disputá-la. ?Sua decisão está baseada no que ele queria fazer, não em que os demais queriam que ele fizesse?, frisou. ?Falei com Craig antes de sua decisão e percebi que ela era realmente sua?. Há sete anos Thorpe é imbatível nos 400 metros livre e é, sem dúvida, um dos favoritos ao ouro em Atenas.