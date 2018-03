Thorpe conquista 1º ouro e faz história O australiano Ian Thorpe não precisou de muito tempo para conquistar sua primeira medalha de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos, em Barcelona. Em sua primeira prova no programa de natação, aberto neste domingo, ele venceu a prova dos 400 metros, livre. Além de ter superado o também australiano Grant Hackett, ao marcar o tempo de 3m42s58 contra 3m45s17 do rival, Thorpe fez história na competição. Ele se tornou o primeiro nadador a ganhar 3 medalhas de ouro numa mesma prova de Mundial.