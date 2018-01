Thorpe conquista sua sexta medalha O australiano Ian Thorpe tornou-se o recordista de medalhas de ouro em Campeonatos Mundiais de Natação ao conquistar a sexta vitória em Fukuoka, Japão. Ele ganhou a prova do revezamento 4x100 metros com Matt Welsh, Regan Harrison e Geoff Huegill. A Alemanha ficou em segundo e a Rússia, em terceiro. A brasileira Nayara Ledoux disputou a final dos 1.500 metros livre e conseguiu o oitavo lugar, com o tempo de 16min40s37. A vencedora da prova foi a alemã Hanna Stockbauer, 16min01s02.