Thorpe desiste de tentar vaga no Mundial de Barcelona

A Federação Australiana de Natação confirmou nesta sexta-feira que Thorpe, de 30 anos, não se inscreveu para nenhuma prova do Campeonato Australiano de Natação. A competição em Adelaide, a partir da próxima sexta-feira, serve como seletiva para o Mundial de Esportes Aquáticos, que será realizado em julho na cidade de Barcelona.

Thorpe se aposentou em novembro de 2006, após bater 13 recordes mundiais e ganhar 11 medalhas de ouro em campeonatos mundiais. Ele voltou ao esporte no ano passado, na tentativa de nadar nos Jogos Olímpicos de Londres, mas não conseguiu se classificar.

A imprensa australiana sugeriu que Thorpe pode tentar se classificar para os Jogos da Commonwealth, que serão realizados no próximo ano em Glasgow, na Escócia, e, se for bem sucedido, continuar nadando visando os Jogos do Rio.

Porém, já faz quase uma década que Thorpe ganhou suas últimas medalhas de ouro olímpicas - nos 200 e 400 metros livre nos Jogos de Atenas em 2004. Ele também venceu as duas provas no Mundial de 2003, também em Barcelona.