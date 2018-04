Thorpe diz que nunca livrará sua imagem de suspeita de doping

O ex-nadador australiano Ian Thorpe, ganhador de cinco medalhas de ouro olímpicas, disse que nunca livrará completamente sua imagem das suspeitas de doping mesmo inocentado pela Federação Internacional de Natação (Fina). Em março, o jornal esportivo francês L'Equipe deu detalhes sobre um exame antidoping de Thorpe que teria dado positivo por níveis anormais de testosterona e do hormônio leutenising, produzidos naturalmente no organismo do atleta. Na primeira aparição pública do ex-nadador desde que foi declarado inocente pela Fina e pela associação antidoping de seu país, ele afirmou se sentir aliviado pelo fim da polêmica. "Fiquei tranqüilo depois que terminou, mas nem tudo está realmente superado", destacou Thorpe em visita a um complexo aquático que leva seu nome em Sydney. "Meu nome foi prejudicado para sempre, mais no exterior que aqui, e isso é algo contra o qual terei que lutar seguidamente", disse o ex-nadador, que não acha possível livrar sua reputação totalmente. O ex-nadador apontou ainda que não descarta a idéia de processar a pessoa que forneceu a informação confidencial ao jornal francês, mas não o fará enquanto o assunto estiver sob investigação das autoridades de seu país.