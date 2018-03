Thorpe erra e está fora dos 400m dos Jogos O nadador australiano Ian Thorpe, recordista mundial dos 400 metros livre desde 1999, não vai disputar a prova nas Olimpíadas de Atenas. Neste sábado ele foi desclassificado em uma das provas seletivas realizadas pela equipe olímpica australiana em Sydney, por queimar a largada. No momento em que os nadadores se preparavam para largar, Thorpe caiu na água antes da autorização. Obedecendo a uma regra internacional em virgor desde 98, os juízes decidiram desclassificar o nadador. Desta forma ele perdeu a vaga na final da prova, em que só os dois primeiros vão para os Jogos Olímpicos. A equipe de Thorpe apelou da decisão argumentando que a ordem de saída havia demorado mais do que normal e o nadador havia ouvido um barulho que o levou a se enganar e se atirar à água. Mas, depois de analisar o vídeo da prova, os juízes rejeitaram o recurso e confirmaram a desclassificação. Thorpe, de 21 anos disse ter ficado frustrado com a decisão, mas adiantou que agora vai se concentrar em suas próximas provas, entre elas, a dos 200 metros livre, na segunda-feira, prova da qual também detém o recorde. Eliminado, Ian Thorpe não conseguirá cumprir seu grande objetivo nos Jogos de Atenas - somar seis novas medalhas olímpicas - 100, 200 e 400 livre e nos três revezamentos. Thorpe conquistou o recorde mundial pela primeira vez em 1999, com 3:41.83, e desde então diminuiu a marca em outras quatro ocasiões até chegar nos 3:40.08 que registrou nos Jogos da Commonwealth de 2002, em Manchester. A final dos 400 deste sábado foi vencida por Grant Hackett, campeão olímpico e mundial e recordista dos 1.500 livre, com uma marca de 3:43.35. Craig Stevens também se classificou para os Jogos, ao ficar em segundo, com 3:48.08.