Thorpe estréia com 2 ouros e recorde O nadador australiano Ian Thorpe fez sua estréia no Mundial de Desportos Aquáticos, em Fukuoka (JAP), em grande estilo. Logo no primeiro dia de disputas, ele conquistou duas medalhas de ouro e obteve um recorde mundial. O ?Torpedo? conquistou a medalha de ouro nos 400m livre e, com o tempo de 3min40s17, bateu o recorde mundial da prova, que era dele mesmo. A nova marca é 42 centésimos mais rápida que a anterior. O seu compatriota Grant Hackett chegou em segundo, com a marca de 3:42,51 e o italiano Emiliano Brembilla foi o terceiro - 3:45,11. Este foi o 14º recorde do australiano. Além dos 400 metros, Thorpe participou da equipe de revezamento nos 4 x 100, prova que a Austrália conquistou o ouro com o tempo 3:14,10 minutos. A medalha de prata ficou para a equipe da Holanda, que fez o tempo de 3:14,56. Os Estados Unidos terminaram a prova em terceiro, com a marca a de 3:15,29. A equipe brasileira foi desclassificada.