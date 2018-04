Thorpe falha e fica fora da final dos 100m no Japão Em mais uma competição em seu retorno às piscinas, o australiano Ian Thorpe não conseguiu avançar à final dos 100 metros livre na etapa do Japão da Copa do Mundo, disputada em piscina curta - de 25 metros. Thorpe marcou o tempo de 49s45 em sua eliminatória e ficou com o 12º lugar, fora da briga por medalhas.