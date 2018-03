Thorpe ganha mais um ouro no Mundial Ian Thorpe conquistou nesta terça-feira a sua segunda medalha de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos, em Barcelona. O nadador australiano venceu a prova dos 200 metros livre, com o tempo de 1m45s14, superando o holandês Pieter van den Hoogenband (1m46s43) e o também australiano Grant Hackett (1m46s85). No domingo, ele já havia ficado em primeiro lugar nos 400 metros livre. E promete muito mais até o final da competição.