Thorpe quebra novo recorde A grande estrela australiana de natação, Ian Thorpe, realizou mais uma façanha durante o Mundial que está sendo realizado no Japão. De quebra, ele se vingou do holandês Pieter van den Hoogenband, que tirou sua medalha de ouro nos 200 metros livres nos Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália. Nesta quarta-feira, o "Torpedo" bateu seu próprio recorde nos 200 metros livre, tornando-se o primeiro nadador a conquistar 4 medalhas de ouro em apenas um Mundial nos últimos 30 anos. Em Fukuoka, Thorpe levou o ouro nos 200, 400 e 800 metros livres. Nos três casos, o atleta quebrou seu próprio recorde. Hoje, ele fez a marca de 1?44?06. O australiano conseguiu sua outra medalha no revezamento 4 x 100. E seus planos não param por aí: quer encerrar o Mundial com 7 medalhas.