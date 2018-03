Thorpe quer vaga automática para campeões O nadador australiano Ian Thorpe ainda sonha em participar da prova de 400 metros livre das Olimpíadas de Atenas. Desclassificado na prova por queimar a largada numa das seletivas australianas, o recordista mundial recorreu ao Comitê Olímpico Internacional (COI) e pediu uma mudança na legislação. Quer que a entidade considere a possibilidade de conceder uma vaga automática nos Jogos, a todos os campeões olímpicos. "O COI deveria ter interesse em levar para os Jogos todos os campeões olimpicos. Com certeza, as competições ganhariam em interesse para o público e em competitividade?, disse Ian Thorpe, que conseguiu índice para competir nas provas de 100 e 200 metros. Recordista mundial nos 400 metros e principal favorito aos ouro nesta prova nos Jogos de Atenas, Thorpe tem ainda uma outra possibilidade. Entrar na vaga do australiano Craig Stevens, que se classificou na seletiva, mas admite renunciar à vaga. Stevens também está classificado para a prova de 1.500 metros e garante que esta é a sua prova preferida.