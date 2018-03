Thorpe vence semifinais dos 200 metros O nadador australiano Ian Thorpe se classificou hoje, com o melhor tempo, para disputar amanhã a final dos 200 m livre do torneio pré-olímpico da Austrália, deixando claro que não acusou o golpe da desclassificação nos 400 m, ontem, depois de ?queimar? a largada. Thorpe fez os 200 m em 1m48s33 nas semifinais. O segundo colocado foi de Grant Hackett, com 1m48s55. Os dois são os principais favoritos para garantir amanhã a vaga nos Jogos de Atenas nesta prova. Nas finais disputadas hoje, Petria Thomas (57s36) e Jessicah Schipper (59s19) obtiveram a classificação nos 100 metros borboleta.