"Thorpedo" é o destaque de 2001 Ian Thorpe foi o atleta de maior destaque de 2001 para Associação Atlética Amadora Internacional, a IAAA. Aos 19 anos e com o recorde de seis ouros em Mundiais, o ?Thorpedo? foi indicado por experts para o 22.º Prêmio Jesse Owens ? oferecido pela associação. Em 2000, a escolhida havia sido a velocista norte-americana Marion Jones. ?Recebi uma carta me informando que eu tinha ganho o troféu. Fiquei surpreso e honrado?, comentou o nadador australiano. O ciclista norte-americano Lance Armostrong, três vezes campeão da Volta da França; a norte-americana Stacy Dragila, que detinha o recorde mundial do salto com vara; a também norte-americana Venus Williams, tenista campeã em Wimbledon; o meio-fundista marroquino Hicham El Guerrouj e outro ciclista, o francês Arnaud Tournant, estavam entre os finalistas este ano.