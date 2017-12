Thuim e Nicholas também obtém índice Enquanto o argentino José Meolans comemorava sua vitória na prova dos 50 metros nado livre, obtida durante disputa da Copa do Mundo de Natação no Rio, com o tempo de 21s91, os brasileiros Rafael de Thuim, que ficou em segundo lugar (22s10), e Nicholas dos Santos, em terceiro (22s13), festejavam a conquista do índice para a disputa do Mundial de Natação em Moscou, em 2002. "Mudei meu estilo de borboleta para o livre, e deu certo. Consegui ser veloz e isso é maravilhoso", disse.