Thunder vence Clippers em confronto de líderes do Oeste

As estrelas das franquias brilharam no jogo. Pelo lado do Thunder, mais um grande jogo de Durant, que anotou 32 pontos e chegou a três jogos seguidos com mais de 30 - ele atingiu esta marca em seis das últimas sete partidas. O forte candidato a ser MVP da temporada ainda deu sete assistências (melhor da noite) e pegou sete rebotes.

Russell Westbrook colaborou com 26 pontos, enquanto Serge Ibaka anotou 17. Assim, o trio, sozinho, fez 75 dos 109 pontos do Thunder no jogo. Já no Clippers, terceiro duplo-duplo seguido para Blake Griffin, que somou 31 pontos (seu recorde na temporada) e 11 rebotes. Mas seus companheiros não ajudaram. Os outros titulares (Chris Paul não jogou), juntos, fizeram apenas 28 pontos.

Agora o Oklahoma City tem uma campanha de 39 vitórias e apenas nove derrotas, a melhor da NBA. O Clippers vem pouco atrás, com 32 triunfos e 11 derrotas, perdendo posição para o Sant Antonio Spurs, que folgou nesta terça e mantém 33 vitórias e 11 derrotas. As três campanhas são as melhores não apenas do Oeste, mas também de toda da NBA. O time de Los Angeles, porém, deve ter problemas nos próximos jogos, uma vez que 10 dos seus 11 compromissos seguintes são como visitante.

Também nesta terça-feira, Leandrinho assistiu do banco de reservas à derrota do Boston Celtics para o Cavaliers, por 95 a 90, em Cleveland. Vale lembrar que Anderson Varejão está fora da temporada por conta de uma embolia pulmonar. Em Detroit, o Pistons fez 105 a 90 no Orlando Magic, enquanto o Milwaukee passou em casa pelo Philadelphia 76ers por 110 a 102.

Acompanhe os resultados desta terça-feira na NBA:

Cleveland Cavaliers 95 x 90 Boston Celtics

Detroit Pistons 105 x 90 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 110 x 102 Philadelphia 76ers

Los Angeles Clippers 97 x 109 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos desta quarta na NBA:

