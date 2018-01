Tiago, após um longo caminho de volta Mesas de operação, meses de recuperação, ausência nas principais competições, paciência na volta aos treinamentos. O longo caminho que Gustavo Kuerten vai começar a percorrer nas próximas semanas será encerrado amanhã pelo judoca Tiago Camilo, medalha de prata dos leves na Olimpíada de Sydney/2000. Depois de praticamente um ano e meio sem entrar em tatames, o atleta participará no Poliesportivo do Ibirapuera da seletiva brasileira para os Jogos Sul-Americanos, que serão realizados em abril, em Bogotá, na Colômbia. Leia mais no Jornal da Tarde