Tiago Camilo é derrotado na repescagem O judoca brasileiro Tiago Camilo está fora da disputa por medalhas no Campeonato Mundial de Judô, que está sendo realizado no Cairo, Egito. Tiago, que luta na categoria meio-médio, para até 81kg, perdeu nesta sexta-feira na repescagem para o japonês Takashi Ono. Camilo começou bem. Venceu o zambiano Boas Munyonga em sua primeira luta, o mongol Dorj Munhbayasghalan na segunda e o bielo-russo Magomed Abdulganilov na terceira. Na briga que o levaria às semifinais, no entanto, perdeu para o ucraniano Roman Gontyuk. Na sua primeira luta na respescagem, que lhe garantiria o direito de disputar o bronze, entretanto, foi derrrotado pelo japonês.