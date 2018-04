Tiago Camilo é eliminado na estreia pelo Mundial de Judô

Agora, a torcida por um pódio brasileiro fica para o último dia de disputas. Neste domingo, Luciano Corrêa (categoria até 100 kg), Daniel Hernandes (mais de 100 kg) e Rochelle Nunes (mais de 78 kg) estarão em ação no tatame holandês para buscar melhores resultados.

A estreia de Camilo foi muito abaixo do esperado. Campeão mundial em 2007 (até 81 kg) e dono de duas medalhas olímpicas, ele era a principal aposta brasileira. Lutou pela categoria até 90 kg e durou apenas 1min58 no tatame, quando foi derrotado por ippon pelo sul-coreano Kyu-Won Lee.

Maria Portela (até 70 kg), por sua vez, venceu a primeira luta do dia por um yuko (punição), contra a norte-coreana Jong Hui Hyon. Na segunda luta, porém, ela foi vencida pela eslovena Rasa Sraka, por um waza-ari.

Com as derrotas deste sábado, a melhor participação do Brasil até agora no Mundial de Judô é de Sarah Menezes (até 48 kg), que terminou com o quinto lugar.