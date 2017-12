Tiago Camilo ganha prata em Hamburgo Tiago Camilo foi o único judoca a conquistar uma medalha no primeiro dia do Torneio de Hamburgo, na Alemanha, válida pelo Circuito Europeu de Judô. Hoje, ele levou a prata na categoria até 81 quilos, perdendo a final para o russo Dmitri Nossov, que ganhou por um yuko. A competïção termina amanhã. Em Hamburgo, o Brasil está representado pela equipe B, ou seja, os atletas que perderam a primeira seletiva olímpica, em São Paulo. Até então o melhor resultado dos brasileiros na Europa haviam sido as medalhas de bronze conquistadas por Flávio Canto, em Moscou, Vânia Ishii e Edinanci Silva, em Sófia, e Danielle Zangano, em Paris. Na primeira luta, Tiago, prata nos Jogos Olímpicos de Sydney/2000, ganhou de Rinat Shakurov, do Cazaquistão. Na seqüência, repetiu a final olímpica com o italiano Giuseppe Maddaloni, mas dessa vez bateu o oponente. Nas quartas-de-final e semifinal, o brasileiro ganhou de dois alemães: Nick Hein e Ole Bischof. Na categoria até 66 kg, Leandro Cunha ganhou as duas primeiras, mas perdeu para o holandês Bryan van Dyjk e na repescagem levou ippon do romeno Ionut Gabriel Deaconu. Na disputa feminina, a melhor foi Tânia Ferreira, na categoria até 57 kg. Ela ganhou de Lila Lastrous, da Argélia, mas perdeu para a espanhola Yahaira Aguirre de Juan e perdeu na repescagem para a alemã Inga Gussenberg. Na categoria até 48 kg, Daniela Polzin perdeu para a cubana Yamila Zambrano logo na estréia. E na categoria até 52 kg, Fabiane Fukuda não passou da segunda rodada: ippon da finlandesa Jaana Sundberg.