Tiago Camilo muda de equipe e vai para o Sul O judoca Tiago Camilo, prata na Olimpíada de Sydney (2000), é o principal reforço da equipe Oi/Sogipa, de Porto Alegre (RS), para 2006. O clube, do campeão mundial João Derly, também levou o irmão de Tiago, Luiz Camilo, o Chicão, ouro no Pan de 2003. Os judocas, que defendiam São Caetano, vão treinar em Porto Alegre com o técnico Antônio Carlos Pereira, o Kiko.