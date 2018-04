Tiago Camilo sobe para quarto lugar no ranking do judô Com a conquista da medalha de ouro no Grand Prix de Amsterdã, no último fim de semana, na Holanda, Tiago Camilo ganhou quatro posições no ranking mundial da categoria até 90kg do judô e ficou mais perto de conseguir a vaga olímpica. Ele vem fazendo uma disputa apertada com Hugo Pessanha para ver quem será o judoca que representará o Brasil nesse peso na Olimpíada de Londres, mas agora abriu uma boa vantagem.