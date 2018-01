Tiago Fantozzi chega em segundo e mantém ponta nas motos Na etapa mais difícil do Rally dos Sertões, disputada neste sábado entre Palmas (TO) e Alto Parnaíba (MA), o brasileiro Tiago Fantozzi chegou em segundo lugar e manteve a liderança na categoria motos. O vencedor foi o francês Cyril Despres, atual vice-campeão do Rali Dacar, que completou o percurso de 457 quilômetros sem direito à ajuda mecânica com o tempo de 5h27min29s. Por ter ultrapassado o limite de velocidade em um dos trechos, Despres terá acrescido 1min20s ao seu tempo total. Fantozzi chegou 5min35s depois do francês e está agora a apenas 35 segundos na frente do rival na classificação geral da competição, após a realização de três etapas. O terceiro colocado a cruzar a linha de chegada em Alto Parnaíba foi outro francês, David Castou, a 10min06s do vencedor. ?A primeira parte da prova foi a mais difícil, pois estava calor e a trilha apresenta inúmeras complicações?, ressalta Despres, que fez comparações com o que encontrou no Deserto do Saara durante o Rali Dacar. ?Lembrei bastante do Dacar pelo calor e pelo nível técnico?, acrescenta o francês. Nos quadriciclos, Carlo Collet foi o primeiro a chegar e comemorou o tempo de 7h08min38. ?Estava muito calor. E o Jalapão é sempre um lugar bem difícil de se andar. Geralmente define o rali?, analisa o piloto. Já seu principal concorrente, Robert Naji Nahas, teve um dia péssimo. Ainda no quilômetro 10, uma das rodas de seu veículo caiu. Resultados da terceira etapa nas motos: 1.º - Cyril Despres (FRA) - 5h28min49s 2.º - Tiago Fantozzi (BRA) - a 5min35s 3.º - David Castou (FRA) - a 10min06s 4.º - Jean Azevedo (BRA) - a 20min31s 5.º - Juca Bala (BRA) - a 28min36s Classificação após três etapas: 1.º - Tiago Fantozzi (BRA) - 11h59min25s 2.º - Cyril Despres (FRA) - a 36s 3.º - David Castou (FRA) - a 12min51s 4.º - Jean Azevedo (BRA) - a 17min14s