Tibetanos contra Jogos em Pequim Virou rotina os manifestos de tibetanos exilados contra a candidatura da China para sediar os Jogos Olímpicos de 2008 na cidade de Pequim. Eles exigem a independência e autonomia total do Tibet. Desta vez, durante o encontro dos integrantes do Comitê Olímpico Internacional (COI), nesta terça-feira, na cidade de Lausanne, na Suíça, um grupo protestou com faixas e cartazes e a entidade permitiu que o líder do movimento entrasse na sede e entregasse aos integrantes da entidade um documento com seis mil assinaturas contra a designação de Pequim para abrigar as competições. ?Nada de Olimpíada na China se não houver libertação do Tibet?, diziam os cartazes dos manifestantes. E os tibetanos estão decididos a infernizar a vida do COI, caso a capital chinesa seja eleita sede dos Jogos Olímpicos em 2008. Um novo protesto já está marcado para o dia 13 de julho, em Moscou, data em que será escolhido o local que vai receber a competição. Segundo a presidente da Associação Juvenil Tibetana na Europa, Yangzom Brauen, o protesto pode durar muito mais do que a entidade imagina. ?Se elegerem Pequim protestaremos por todo mundo durante sete anos. Todos os presidentes do mundo vão à China para falar sobre direitos humanos, mas nada muda. Não creio que os Jogos possam mudar a postura do governo chinês?, disse.