Tide é o novo técnico de Jadel Gregório Um dos melhores saltadores que o técnico Aristides Junqueira Neto, o Tide, orientou foi Nelson Ferreira (5.º no salto em distância, no Mundial de Atenas, em 1997), que o deixou por causa de sua opinião de que banda de rock e atletismo não combinam. Rodrigo Gonçalves Mendes, o Dema, outro talento, resolveu ser missionário mormom. Tide é o novo técnico do triplista Jadel Gregório, quinto na Olimpíada de Atenas. Jadel decidiu mudar de São Paulo, morar em Presidente Prudente e deixar o técnico Nélio Moura, com quem estava desde 1999. No fim de semana, no II Forum Atletismo do Brasil, em São Paulo, estavam os dois técnicos. Nélio disse que Jadel alegou que queria mudar de São Paulo. "Foi o que falou. Mas estava em São paulo há sete anos e adaptado. Deve ter tido outros motivos", disse Nélio, que trabalha com outros atletas importantes, como o barreirista Redelen dos Santos. Tide, de 58 anos, observa que "nunca almejou ou sonhou treinar Jadel", mas não pode se omitir. "Não quero descaracterizar o trabalho do Nélio, até já havia conversado com ele que me passou informações. O trabalho é bom, seria soberba e burrice desconsiderar isso." A recente mudança ainda não permitiu a Tide definir o calendário de Jadel para 2005. Mas disse que o triplista não disputa a temporada indoor (de janeiro a abril) se não tiver saltando acima de 17,50 m - o Mundial de Helsinque (FIN), em agosto, será o principal torneio do ano. FORUM - Hoje, o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Roberto Gesta de Melo, anunciou uma seleção permanente para o Pan de 2007. Ricardo D?Angelo, técnico de Vanderlei Cordeiro de Lima, será convidado para responder pelo grupo. "O papel do Ricardo será observar atletas que podem ser preparados em cada prova para o pan." O esporte tem 114 medalhas desde a edição do Pan de Buenos Aires, em 1951. A idéia da CBAt é dar condições para que provas menos tradicionais, como o arremesso do peso e o salto com vara, tenham atletas com chances de medalha.