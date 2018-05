Tiger Woods deixa o golfe por tempo indeterminado

O norte-americano Tiger Woods anunciou na noite desta sexta-feira que deixará o golfe por um tempo indeterminado. De acordo com o golfista, o motivo da decisão foi para tentar salvar sua relação familiar.

Woods, de 33 anos, proporcionou um escândalo nos últimos dias devido à sua infidelidade. Tabloides norte-americanos e britânicos publicaram imagens do atleta nu e em atividade sexual.

Em nota, Woods admitiu pela primeira vez que traiu sua esposa, Elin Nordegren. Ele revelou arrependimento e afirmou que tentará fazer todo o possível para salvar sua relação.

Dono de uma fortuna estimada em US$ 1 bilhão, Woods não informou por quanto tempo ficará afastado dos torneios da PGA. Ele disse que passará um tempo com a família em um "refúgio" para curar as "feridas" dos escândalos.