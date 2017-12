Tiger Woods é o mais bem pago de 2003 O golfista norte-americano Tiger Woods foi o esportista mais bem pago do mundo neste ano, segundo levantamento da agência alemã SID. De acordo com a pesquisa, Woods lidera o ranking dos que mais ganharam na temporada, com a incrível marca de 81,7 milhões de euros. Com 62 milhões de euros, o piloto alemão Michael Schumacher aparece em segundo na lista e o jogador de futebol David Beckham vem em terceiro, com ganhos de 28,6 milhões de euros anuais. Veja a lista dos 10 maiores salários do mundo (em euros) 1. Tiger Woods (EUA/golfe) 81,7 2. Michael Schumacher (ALE/F-1) 62 3. David Beckham (ING/futebol) 28,6 4. Oscar de la Hoya (EUA/boxe) 26 5. Roy Jones Jr. (EUA/boxe) 21,1 6. Kevin Garnett (EUA/basquete) 20,5 7. Shaquille O´Neal (EUA/basquete) 19,2 8. Serena Williams (EUA/tênis) 18,3 9. Alex Rodríguez (EUA/beisebol) 17,9 10. Michael Jordan (EUA/basquete) 17,5