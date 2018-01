Tiger Woods fecha dia em Augusta com par e já é o segundo O astro norte-americano Tiger Woods conseguiu terminar o percurso do campo do terceiro dia do Masters de Augusta - o primeiro Grand Slam da atual temporada da PGA - em um par de 72 tacadas e está a uma do australiano Stuart Appleby, líder do torneio. De novo os fortes ventos e o frio afetaram o desempenho dos 60 golfistas que ainda continuam na prova, com Brett Wetterich, até então na liderança, terminando o dia com um péssimo desempenho de 83 tacadas, 11 acima do par. Resultado que o fez cair para a 23.ª colocação. Woods aproveitou-se dos erros dos adversários e não foi tão mal como nos dias anteriores da competição. O número um do mundo conseguiu três birdies e fez três bogeys, o que o fés pular do 15.º para o 2.º lugar, junto com o inglês Justin Rose, o golfista mais regular de Augusta até agora. O defensor do título, o norte-americano Phil Mickelson, también conseguiu uma bela recuperação e saiu da 27.ª colocação para a 8.ª, apenas a quatro tacadas do líder.