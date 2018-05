Tiger Woods pede desculpas e diz ter decepcionado a família

Em comunicado oficial divulgado em seu site nesta quarta-feira, o golfista Tiger Woods se desculpou por ter decepcionado sua família e revelou que se penaliza pelas transgressões cometidas com todo o seu coração. "Não tenho sido verdadeiro com os valores e com o comportamento da minha família", admitiu.

O golfista, no entanto, negou os boatos de que o acidente sofrido na sexta-feira teria sido por uma crise de ciúmes da mulher, ao descobrir sobre a existência de uma amante. Furiosa, ela teria tentado agredir Woods com um taco de golfe, segundo versões não confirmadas do fato. Na fuga, ele teria batido o carro.

"Nas últimas semanas, eu e minha família fomos expostos e me sinto perseguido pela exposição de detalhes de nossas vidas pessoais. A história em especial da agressão física com um taco de golfe no acidente de carro é completamente falsa e maliciosa", garantiu o golfista, que em nenhum momento do comunicado nega ou confirma a existência da amante.

Woods aproveitou o comunicado para se desculpar com os fãs. "Para todos aqueles que torceram por mim ao longo destes anos, eu ofereço minhas profundas desculpas", finalizou.