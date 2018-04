Tiger Woods perde contrato de privilégio com a GM

O golfista foi patrocinado pela Buick, uma das marcas da GM, até 2008. Desde então, embora não recebesse mais dinheiro da montadora, ele tinha regalias.

De acordo com a montadora, o fim do contrato que previa a utilização dos carros por Woods nada tem a ver com os problemas recentes do golfista - a empresa alega que o acordo já terminaria em 31 de dezembro.

Desde que o escândalo começou, com um acidente de carro no dia 27 de novembro, Woods já perdeu contratos com a Tag Heuer e a Gatorade. Accenture e Gillette, duas outras empresas que têm o golfista entre seus garotos-propaganda, diminuíram a exposição dele em peças publicitárias. Diante de tantos problemas, Woods afastou-se do golfe por tempo indeterminado.