Tiger Woods perde mais um patrocinador

O escândalo em que Tiger Woods se envolveu continua causando estragos ao principal golfista do mundo. Nesta quinta-feira, a AT&T anunciou que deixou de patrociná-lo. A empresa repete as decisões de outras empresas que cancelaram contratos com o jogador após a revelação de inúmeros casos de infidelidade ou limitaram o uso da imagem do atleta.

A companhia telefônica não tem usado a imagem de Tiger Woods em campanhas de publicidade, mas o seu logotipo aparece no saco de golfe utilizado pelo atleta nas competições. A empresa esclareceu, porém, que continuará a patrocinar eventos de golfe.

A AT&T preferiu não comentar as razões que a levaram a cancelar o contrato de Tiger Woods, nem revelou quanto o golfista, que decidiu se afastar das competições por tempo indeterminado, recebia.

A empresa de consultoria Accenture cancelou o acordo com o atleta há duas semanas, dizendo que Woods não representava os valores da empresa. Já a Gillette, uma unidade da Procter & Gamble Co., afirmou que iria limitar o uso da imagem do golfista em aparições públicas. Ação parecida foi adotada pela fabricante de relógios Tag Heuer.