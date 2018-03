Tiger Woods segue liderando Ranking Mundial de golfe

O americano Tiger Woods aparece mais uma vez na liderança do Ranking Mundial de golfe segundo a lista publicada nesta segunda-feira, com ampla vantagem em relação aos seus adversários. Woods aparece com uma média de 20,21 pontos, à frente do compatriota Phil Mickelson, com 10,19, e do sul-africano Ernie Els, que tem 5,95. CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO MUNDIAL: 1. Tiger Woods (EUA) 20,21 pontos de média 2. Phil Mickelson (EUA) 10,19 3. Ernie Els (AFS) 5,95 4. Adam Scott (AUS) 5,85 5. Geoff Ogilvy (AUS) 5,47 6. Steve Stricker (EUA) 5,40 7. Jim Furyk (EUA) 5,29 8. K.J. Choi (CDS) 5,24 9. Vijay Singh (FIJ) 5,16 10. Sergio García (ESP) 5,15.