Tiger Woods tenta destronar Mickelson em 1.º Masters do ano O astro norte-americano Tiger Woods, a partir desta quinta-feira, busca o 13.º título de Gran Slam de sua carreira, e com o bojetivo adicional de destronar seu compatriota Phil Mickelson no Masters de golfe de Augusta, primeiro torneio da temporada da PGA. Todas as apostas estão a favor de Woods, que começou seu domínio no golfe exatamente há uma década em Augusta, na Georgia (EUA), quando em 1997 ganhou o primeiro de seus doze 12 Gran Slams com um recorde de 12 tacadas abaixo do par, que até hoje se mantém na competição. Quatro anos depois, em 2001, escreveu seu nome na história do esporte quando venceu pela segunda vez o Masters, completando o que se conhece hoje como ´Tiger Slam´, com títulos do US Open, British Open e US PGA, todos em um mesmo ano. Em 2002, Woods voltou a triunfar em Augusta, se transformando no terceiro golfista da história a conseguir dois títulos seguidos, junto com seus compatriotas Nick Faldo e o legendário Jack Nicklaus. Com a quarta conquista em 2005, Woods entrou em um seleto clube de somente três homens que conseguiram ganhar quatro ou mais vezes o torneio. Antes dele, só Arnold Palmer (1958, 1960, 1962, 1964) e Nicklaus (1963, 1965, 1966, 1972, 1975, 1986) alcançaram tal marca. Um dos poucos jogadores da atualidade que podem oferecer resistência a Woods é Mickelson, um veterano canhoto de 36 anos que finalmente conseguiu afastar o fantasma de grande jogador que nunca havia ganho em Gran Slam em 2004, quando faturou o Masters. Enquanto Mickelson ganhava torneios e impunha seu estilo, Woods amargou um 2006 com mais desventuras do que glórias, afetado pelo câncer que acabou tirando a vida de seu pai, Earl. Um ano após da inversão de papéis no mundo do golfe, Woods chega a Augusta com o moral alto devido ao título conquistado há duas semanas no torneio Doral de Miami, além do estímulo vindo do nascimento de seu primeiro filho, que está previsto para julho. "Só estou tentando colocar a bola no lugar onde ela deve estar no campo, nada mais do que isso", disse Woods, que acrescentou: "Aprendi muito aqui no ano passado. Cometi uns poucos erros que me custaram o torneio."