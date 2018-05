Tiger Woods terá de pagar multa por direção imprudente A Polícia Rodoviária do Estado da Flórida, no Estados Unidos, multou o golfista norte-americano Tiger Woods em US$ 164,00 (cerca de R$ 230,00) - e perda de quatro pontos na carteira de habilitação - por dirigir de forma imprudente depois do acidente de trânsito que sofreu na última sexta-feira, informou uma fonte oficial.