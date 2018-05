Tiger Woods terá que pagar multa por direção imprudente

A Polícia rodoviária do estado americano da Flórida multou o golfista americano Tiger Woods em US$ 164 (R$ 282) e quatro pontos em sua licença de motorista por dirigir de forma imprudente depois do acidente de trânsito que sofreu na sexta-feira passada, informou uma fonte oficial.

A Polícia explicou nesta terça-feira que continua a investigação do acidente, do qual Woods escapou com ferimentos leves no rosto. O acidente aconteceu às 2h25 locais (5h25, no horário de Brasília) quando o veículo que o golfista dirigia bateu em um hidrante e depois em uma árvore, segundo a Patrulha de Estradas da Flórida.

Woods, de 33 anos, adiou no domingo pela terceira vez o interrogatório previsto com a Polícia para esclarecer as circunstâncias de seu acidente, mas divulgou um comunicado no qual se responsabilizava pelo ocorrido.

O golfista informou que, em consequência dos ferimentos sofridos, não participará do Chevron World Challenge, torneio que organiza na Califórnia e que tem parte das receitas revertidas para sua fundação beneficente.