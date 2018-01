Tiger Woods: US$ 50 milhões em prêmios O norte-americano Tiger Woods é o primeiro jogador de golfe da história a superar a cifra de US$ 50 milhões (cerca de R$ 117 milhões) em prêmios. Aos 29 anos, Woods foi vice-campeão do Aberto de Lemont no domingo, atrás de Jim Furyk, também dos Estados Unidos, e voltou ao topo do ranking mundial, que estava com Vijay Singh, das Ilhas Fiji. Pelo segundo lugar no torneio, Woods recebeu US$ 540 mil. Assim, alcançou US$ 50,483 milhões desde que começou sua carreira profissional em 1996. Ele também se distancia de Vijay Singh na lista de premiação, com uma vantagem de US$ 439.852. Agora, Woods prepara-se para o Aberto Britânico, em St. Andrews, na Escócia, na próxima semana.