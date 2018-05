Tigres e Bonsucesso perdem pontos no Carioca por escalação irregular de atletas

A punição é referente à primeira rodada do Carioca. Na ocasião, o Tigres enfrentou a Portuguesa com dois jogadores que não tinham condições de jogo. O caso do Bonsucesso foi ainda pior, uma vez que a equipe entrou em campo diante do Resende com três atletas que não estavam liberados para o duelo.

Os clubes foram enquadrados no Artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Além da perda dos pontos, o Tigres ainda foi multado em R$ 5 mil, enquanto a multa para o Bonsucesso foi de R$ 7.200.

No âmbito esportivo, a punição complicou bastante a situação das equipes, que ainda não haviam vencido no Carioca e se tornaram ainda mais candidatas ao rebaixamento. O Tigres, que ainda não havia pontuado nas primeiras cinco rodadas, agora tem -3 pontos, na lanterna do Grupo B. O Bonsucesso vem logo acima, com -2 pontos.