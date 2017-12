Tim Henman bate canadense e avança no Torneio de Tóquio O britânico Tim Henman não tomou conhecimento do canadense Frank Dancevic, nesta terça-feira, e avançou à terceira rodada do ATP de Tóquio, no Japão, com a vitória por fáceis 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1. Dancevic havia sido o responsável pela eliminação do brasileiro Marcos Daniel na rodada de estréia do torneio japonês, que distribui 765 mil dólares em prêmios. A surpresa do dia também veio em partida válida já pela segunda rodada da competição. Cabeça-de-chave número 7, o norte-americano Robby Ginepri foi eliminado pelo argentino Juan Martin Del Potro com a derrota por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/2. Ainda pela primeira rodada, o desconhecido sérvio Viktor Troicki surpreendeu ao derrotar o espanhol Fernando Vicente por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/2 - e se credenciou para enfrentar o suíço Roger Federer, o número 1 dos rankings da ATP (Entradas e Corrida dos Campeões), nesta quarta. A partida marcará a estréia do melhor tenista do mundo no torneio. Em outros jogos do dia, o austríaco Stefan Koubek ganhou do italiano Stefano Galvani por 2 sets a 1 - com parciais de 6/3, 4/6 e 7/5 -, o alemão Rainer Schuettler passou pelo compatriota Michael Berrer por 2 a 0 (6/2 e 6/1), o tailandês Danai Udomchoke eliminou o croata Marin Cilic por 2 a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3 - e o alemão Alexander Waske bateu o japonês Tetsuya Chaen por 2 a 0 (duplo 6/4).