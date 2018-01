Tim Henman vence a primeira no Qatar O tenista inglês Tim Henman derrotou, nesta segunda-feira, o francês Richard Gasquet (cabeça-de-chave número 3) por fáceis 2 sets a 0 - com um duplo 6/4 -, na primeira rodada do ATP de Doha, no Qatar. A competição, que distribui 975 mil dólares em prêmios, conta com a presença do suíço Roger Federer, atual número 1 do mundo, que fará sua estréia nesta terça. Outro cabeça-de-chave a cair na primeira rodada foi o belga Olivier Rochus. O sexto pré-classificado perdeu para o italiano Davide Sanguinett por 2 sets a 1 - parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5). Em outros jogos, o espanhol Feliciano López bateu o romeno Victor Hanescu por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 7/6 (7/2) - e o alemão Tommy Haas ganhou do suíço Stanislas Wawrinka por 2 a 1 (5/7, 6/2 e 7/5).