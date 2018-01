Time brasileiro da Copa Davis joga em Florianópolis Três dos quatro jogadores da equipe brasileira da Copa Davis jogam essa semana o Challenger de Florianópolis, torneio com US$ 100 mil em prêmios, nas quadras do Costão do Santinho. Flávio Saretta terá uma motivação a mais, a de recuperar posições no ranking, já que perdeu 18 lugares essa semana e passou a ocupar a 102ª colocação na ATP. Sua estréia em Santa Catarina será com o argentino Lionel Noviski, número 356 do mundo. Ricardo Mello vai estrear com Benedikt Dorsch, da Alemanha, enquanto André Sá pega o também brasileiro Alexandre Simoni. Marcos Daniel, novamente o número 1 do Brasil, na 84ª posição da ATP, viajou para Houston, onde terá logo na estréia o peruano Luiz Horna. Davis no saibro O saibro será o piso que irá imperar nas semifinais do Grupo Mundial da Copa Davis, de 22 a 24 de setembro. Os argentinos recebem a Austrália e já anunciaram que jogam em Buenos Aires no piso lento. A Rússia também antecipou-se a informar que jogam na terra batida diante dos Estados Unidos. O Brasil fica conhecendo seu adversário do playoff na quinta-feira.