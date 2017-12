Time de Bernadinho faz preparação final Depois de vencer um amistoso contra a Itália por 3 sets a 1, no último fim de semana, a seleção brasileira masculina de vôlei desembarcou em Tóquio na segunda-feira. O grupo se encaminhou para Mishima, cidade onde fará a segunda parte da aclimatação para a Copa do Mundo, que acontece de 16 a 30 de novembro. Segundo o técnico Bernardinho, o período na Itália foi bem aproveitado pela seleção brasileira. "Estava preocupado como a equipe se comportaria, mas foram quatro dias bastante produtivos. Os treinos renderam bem", contou o treinador, que apontou os pontos positivos e negativos do Brasil no confronto. "O bloqueio e a defesa funcionaram. No entanto, o aproveitamento da recepção esteve bem abaixo do que podemos." Na primeira rodada da competição japonesa, que classifica os três primeiros colocados para os Jogos Olímpicos de Atenas/2004, os brasileiros enfrentarão Coréia, França e Venezuela. A estréia será contra os coreanos, no dia 16 de novembro, às 7h05 (horário de Brasília), em Nagano. Bernardinho está preocupado com a seqüência dos jogos. "A tabela é complicada. Nossa seqüência de jogos talvez seja uma das piores em todos os campeonatos que disputamos esse ano. Vamos enfrentar três adversários difíceis logo no início. A Coréia foi a campeã asiática e a França fez uma excelente Campeonato Europeu, chegando a derrotar a Sérvia e Montenegro. Já a Venezuela é um adversário que conhecemos bem e que impõe respeito. Depois disso, descansamos um dia e já pegamos a Itália", revelou. Ainda como preparação para a estréia na Copa do Mundo, a equipe brasileira fará dois amistosos contra o Toray Arrows, equipe japonesa da primeira divisão do Campeonato japonês, quarta e quinta. Segundo o oposto Anderson, que joga no Japão, o teste será bom. "Eles têm um bom time e contam com dois jogadores da seleção japonesa (Koshia e Kabayashi). Além disso, o Abramov, atacante russo, também atua na equipe", contou o jogador.