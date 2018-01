Time de Bernardinho busca reabilitação A seleção brasileira masculina de vôlei tenta a recuperação na Liga Mundial. Depois de perder por 3 a 0 de Portugal no último fim de semana, o time do técnico Bernardinho enfrenta o Japão em Gifu, às 2 horas de sábado (horário de Brasília), com transmissão da SporTV. O Brasil tem três vitórias e uma derrota no torneio. "Os últimos treinos foram bons, mas ainda temos o que evoluir. O Japão entra como franco-atirador, cresceu muito da primeira para a segunda semana de competição e joga em velocidade. Nossa equipe tem de ter consistência e consciência de que precisamos reconstruir nosso caminho", disse Bernardinho. Nos últimos treinos, o técnico brasileiro reforçou defesa, saque e passe. "Já trabalhamos o serviço há muito tempo, mas ainda estamos cometendo erros em saques não-forçados. Investimos na defesa e fizemos coletivos", explicou Bernardinho.