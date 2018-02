Time de Bernardinho volta a jogar amanhã A seleção brasileira masculina de vôlei não quer perder o embalo e tentará uma nova vitória sobre a Grécia, neste domingo, às 15 horas (horário de Brasília), no Neapolis National Sportshall, em Larissa, no segundo confronto pela Liga Mundial. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV. Na sexta-feira, o Brasil não teve muita dificuldade para bater o time da casa por 3 sets a 0. O bom desempenho na estréia, além de dar maior ânimo ao grupo, é importante para que o time consiga adquirir ritmo de jogo mais rapidamente. "A falta de ritmo ficou clara nos dois jogos amistosos que fizemos contra a Bulgária, na última semana", afirmou o líbero Escadinha. "Mas nosso objetivo é chegar bem perto dos 100% no decorrer da competição." Cauteloso e consciente, o técnico Bernardinho pede aos jogadores que mantenham a concentração. "É importante que o time não perca a perspectiva do que pode ser melhorado", comentou. "Estamos a cerca de 70 dias da estréia nos Jogos Olímpicos e a cada momento devemos estar sempre buscando a evolução." Outro fator que o treinador pretende trabalhar é o entrosamento da equipe. O elenco praticamente não sofreu alterações nos últimos três anos, mas com a ausência de Nalbert e Giba, afastados por contusões, o time ganhou algumas caras novas. "Ainda vamos levar algum tempo para nos conhecermos melhor", admitiu Gustavo. O Brasil deve entrar em quadra com a mesma formação do jogo de sexta-feira, com Ricardinho, Anderson, Gustavo, Rodrigão, Dante, Giovane e o líbero Escadinha.