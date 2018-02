Time de Elano encara Liverpool pelo 4.º lugar O Manchester City conta com a volta do meia brasileiro Elano, poupado na última rodada, para tentar chegar ao quarto lugar do Campeonato Inglês. A equipe, na quinta posição, com 35 pontos, enfrenta hoje o Liverpool (36). Os quatro primeiros asseguram vaga na Copa dos Campeões. No outro jogo, o Derby County pega o Blackburn.