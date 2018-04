Time de Scolari pegará a Rússia em março A página oficial da Fifa na internet informou ontem que a seleção brasileira enfrentará a Rússia no dia 25 de março. Esse amistoso, ainda não confirmado oficialmente pela CBF, será o terceiro do time sob o comando de Luiz Felipe Scolari (o primeiro será contra a Inglaterra, em Londres, no dia 6 de fevereiro, e o segundo, contra a Itália, em Genebra, em 21 de março).