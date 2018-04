Time de vôlei relaxa e vai às compras A seleção masculina quis esquecer de vôlei no dia seguinte à conquista da medalha de ouro, em Atenas, depois de uma maratona de jogos, desde a Liga Mundial à Olimpíada. Os jogadores, em sua maioria, comemoraram o triunfo com as mulheres e familiares e aproveitaram as últimas horas na Grécia para fazer compras. Na noite de domingo, após a vitória por 3 sets a 1 sobre a Itália e uma série de entrevistas e participações em programas de televisão, saíram para jantar. Foram para a cama só no meio da madrugada, apesar do cansaço. O técnico Bernardinho festejou. Depois de longo tempo, pôde deitar ao lado de Fernanda Venturini. Dante, André Nascimento, Rodrigão e Maurício, por exemplo, retornaram a suas habitações apenas por volta das 3 horas. E, enfim, puderam dormir em hotel, longe da Vila Olímpica, sem precisar dar satisfação para a comissão técnica. Hoje, o grupo foi às compras. Dante, por exemplo, passou parte da tarde na região central da capital grega, onde visitou uma megaloja oficial da Olimpíada. Adquiriu recordações dos Jogos com 30% de desconto, usufruindo da promoção de fim de festa. As tendas param de funcionar amanhã e só reabrem para a Paraolimpíada, com início marcado para o dia 17. A delegação tem volta prevista para amanhã. O desembarque no Brasil ocorrerá quarta-feira. O único que antecipou o retorno foi o ponta Giba, de 27 anos. Ele deixou Atenas hoje para conhecer o mais rápido possível sua filha, Nicoll, nascida durante os Jogos Olímpicos.